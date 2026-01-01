Behörden: 40 Tote nach Feuer bei Schweizer Silvesterparty 01.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Feuer in einer Bar «Drama von Crans-Montana»: 40 Tote bei Silvesterparty Eine Brandkatastrophe bei einer Silvesterparty in der Schweiz kostet etwa 40 Menschen das Leben. Die Identifizierung der Opfer wird wohl noch dauern. Die Behörden kündigen Aufklärung an. vor 9 Minuten Feuer bei Silvesterfeier Brand in Schweizer Skiort - Was wir wissen – und was nicht Während einer Silvesterparty in einem Schweizer Nobel-Skiort bricht in einer Bar ein Feuer aus. Dutzende Menschen sterben. Viele Fragen sind noch offen - vor allem zu den Hintergründen. vor 39 Minuten Feuer bei Silvesterparty Brand in der Schweiz: Kerzen oder Feuerwerk als Auslöser? Wie ist es zu der verheerenden Tragödie bei einer Silvesterparty in der Schweiz mit Dutzenden Toten gekommen? Zwei Besucherinnen berichten. 01.01.2026 Silvesternacht Ermittler: Dutzende Tote bei Feuer in Schweizer Nobel-Skiort 01.01.2026 Alpiner Ski-Weltcup Ski-Star Odermatt gewinnt Super-G in Crans-Montana Die Schweizer Skirennfahrer dominieren weiter. Marco Odermatt triumphiert im Super-G von Crans-Montana vor einem Teamkollegen und liegt auf Kurs Gesamtsieg. Romed Baumann verpasst die Top 20. 23.02.2025