Bild

Behörden: 40 Tote nach Feuer bei Schweizer Silvesterparty

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Drama von Crans-Montana»: 40 Tote bei Silvesterparty
Feuer in einer Bar

«Drama von Crans-Montana»: 40 Tote bei Silvesterparty

Eine Brandkatastrophe bei einer Silvesterparty in der Schweiz kostet etwa 40 Menschen das Leben. Die Identifizierung der Opfer wird wohl noch dauern. Die Behörden kündigen Aufklärung an.

vor 9 Minuten

Brand in Schweizer Skiort - Was wir wissen – und was nicht
Feuer bei Silvesterfeier

Brand in Schweizer Skiort - Was wir wissen – und was nicht

Während einer Silvesterparty in einem Schweizer Nobel-Skiort bricht in einer Bar ein Feuer aus. Dutzende Menschen sterben. Viele Fragen sind noch offen - vor allem zu den Hintergründen.

vor 39 Minuten

Brand in der Schweiz: Kerzen oder Feuerwerk als Auslöser?
Feuer bei Silvesterparty

Brand in der Schweiz: Kerzen oder Feuerwerk als Auslöser?

Wie ist es zu der verheerenden Tragödie bei einer Silvesterparty in der Schweiz mit Dutzenden Toten gekommen? Zwei Besucherinnen berichten.

01.01.2026

Silvesternacht

Ermittler: Dutzende Tote bei Feuer in Schweizer Nobel-Skiort

01.01.2026

Ski-Star Odermatt gewinnt Super-G in Crans-Montana
Alpiner Ski-Weltcup

Ski-Star Odermatt gewinnt Super-G in Crans-Montana

Die Schweizer Skirennfahrer dominieren weiter. Marco Odermatt triumphiert im Super-G von Crans-Montana vor einem Teamkollegen und liegt auf Kurs Gesamtsieg. Romed Baumann verpasst die Top 20.

23.02.2025