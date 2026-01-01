Bild
Silvesternacht

Ermittler: Dutzende Tote bei Feuer in Schweizer Nobel-Skiort

Dutzende Tote bei Brand in Schweizer Nobel-Skiort
Im Schweizer Nobelskiort Crans-Montana endet eine Silvesterparty im Inferno. Es gibt Dutzende Todesopfer.

vor 53 Minuten

Silvester-Bilanz: Fröhliche Partys, aber Tote und Verletzte
Jahreswechsel

Silvester-Bilanz: Fröhliche Partys, aber Tote und Verletzte

26 Stunden dauert es, bis der ganze Globus in das neue Jahr gerutscht ist. Wie ist die Silvesternacht in Deutschland verlaufen? Eine Bilanz.

vor 1 Stunde

