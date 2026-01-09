Fußball-Bundesliga

Bundesliga-Spiel Bremen gegen Hoffenheim abgesagt

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Erhebliche Glätte»: Bundesliga-Spiel in Bremen fällt aus
Fußball-Bundesliga

«Erhebliche Glätte»: Bundesliga-Spiel in Bremen fällt aus

Das Wetter bringt den Spielplan in der Fußball-Bundesliga durcheinander. Auch im Weserstadion kann die Partie zwischen Werder Bremen und 1899 Hoffenheim nicht gespielt werden.

vor 1 Stunde

Bundesliga-Spiel St. Pauli gegen Leipzig abgesagt

09.01.2026

Werder bangt vor Hoffenheim-Spiel um Stage
Fußball-Bundesliga

Werder bangt vor Hoffenheim-Spiel um Stage

Im Hinspiel war er der Mann des Tages - nun droht er gegen Hoffenheim auszufallen.

14.02.2025

26. Spieltag

Erfolg im Abstiegskampf: Hoffenheim gelingt Sieg in Bremen

In einem erst spät ansehnlichen Bundesliga-Spiel gewinnt Hoffenheim in Bremen und ist der Gewinner im Tabellenkeller. Die Werderaner warten seit vier Partien auf einen Dreier.

02.04.2023

Bundesliga

Spiel der Eintracht-Frauen in Duisburg abgesagt

26.03.2023