Bild

Bundestag beschließt umstrittenes Rentengesetz

Bundestag korrigiert Ergebnis: Nur 318 Ja-Stimmen
Renten-Abstimmung

Die Koalition hat bei der Rentenabstimmung die Kanzlermehrheit erreicht. Sie ist aber knapper als zunächst verkündet.

vor 13 Minuten

Bundestag beschließt Digitale-Dienste-Gesetz
Internet

Im Kampf gegen Desinformation, Hassrede und Manipulationen im Netz hat der Bundestag nun das Digitale-Dienste-Gesetz beschlossen. Es dient der Umsetzung des sogenannten Digital Services Act der EU.

21.03.2024

Bundestag beschließt umstrittene Cannabis-Freigabe
Gesundheit

Nach hitzigen Debatten hat das Parlament entschieden: Eine begrenzte Legalisierung von Cannabis soll kommen. Für erlaubtes Kiffen gibt es jetzt noch eine Hürde.

23.02.2024

Bundestag beschließt Wachstumspaket - Union weiter dagegen
Wirtschaftspolitik

Mit ihrer Blockade stießen CDU und CSU auf wenig Verständnis. Nun wurde das umstrittene Wachstumspaket beschlossen - in abgespeckter Form.

23.02.2024

Umwelt

Bundestag beschließt Gesetz zur besseren Klimaanpassung

Ein Schritt vorwärts im Kampf gegen die Klimakrise: Der Bundestag beschließt ein neues Klimaanpassungsgesetz. Doch wie wird es finanziert?

16.11.2023