CDU sagt Klausurtagung wegen Wetterwarnungen ab

CDU ringt um Abgrenzung zur AfD
Alle Versuche, den Aufstieg der AfD durch Ausgrenzung aufzuhalten, sind bisher gescheitert. In der CDU werden nun Rufe nach einem Kurswechsel lauter. Der Parteichef hält dagegen.

19.10.2025

Klausur: Minister in Klinik und Abreise wegen Todesfalls
Zwei fehlen beim Gruppenfoto: Verkehrsminister Schnieder muss von der Kabinettsklausur ins Krankenhaus. Kulturstaatsminister Weimer reist wegen eines Trauerfalls ab.

30.09.2025

CDU will Sicherheitsrat für Baden-Württemberg einrichten
Von Cyberattacken bis Messerangriffen: Die CDU warnt vor einer neuen Bedrohungslage im Land. Nun fordert sie einen Sicherheitsrat für Baden-Württemberg – und mehr.

18.09.2025

CDU Hessen blickt auf Bund und Kommunalwahl
Zu ihrer Frühjahrsklausurtagung treffen sich die hessischen Christdemokraten in ihrer Hochburg Fulda.

14.03.2025

In einem intensiven Prozess will sich die CDU nach dem Desaster bei der Bundestagswahl 2021 neu aufstellen. Drei Tage lang geht die zuständige Kommission in Klausur. Es gibt erste konkrete Vorschläge.

21.05.2023