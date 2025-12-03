Deutschland richtet Fußball-EM der Frauen 2029 aus 03.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Vergabe durch UEFA «Gänsehautmoment»: EM 2029 in Deutschland Riesen-Erleichterung beim Deutschen Fußball-Bund: Die mit großem Aufwand betriebene Bewerbung für die nächste Frauen-EM ist erfolgreich. Gespielt werden soll in acht Stadien. vor 27 Minuten Fußball DFB-Konkurrent Portugal zieht EM-Bewerbung für 2029 zurück Deutschlands Fußballerinnen hoffen auf den Zuschlag für die EM 2029. Nach Italien steigt ein weiterer Rivale vorzeitig aus dem Rennen aus. 19.11.2025 American Football «Historischer Moment»: NFL bleibt bis 2029 in Deutschland Erst München, dann Frankfurt und jetzt Berlin. Deutschland bleibt fester Bestandteil im NFL-Kalender. Drei Spiele sind in Berlin geplant. Einige Fragen sind noch offen. 11.12.2024 Spiele in München? Deutschland bewirbt sich um Basketball-EM 2029 Der deutsche Basketball boomt. Das will der Verband nutzen. Nach 2025 und 2026 soll auch 2029 ein Turnier in Deutschland stattfinden. 04.12.2024 Frauenfußball DFB bewirbt sich um Frauen-EM 2029 Nach der gescheiterten Bewerbung um die WM 2027 nimmt der deutsche Verband einen neuen Anlauf für ein weiteres Großturnier. Der Bund unterstützt das Projekt. 20.09.2024