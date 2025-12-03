Bild

Deutschland richtet Fußball-EM der Frauen 2029 aus

«Gänsehautmoment»: EM 2029 in Deutschland
Vergabe durch UEFA

«Gänsehautmoment»: EM 2029 in Deutschland

Riesen-Erleichterung beim Deutschen Fußball-Bund: Die mit großem Aufwand betriebene Bewerbung für die nächste Frauen-EM ist erfolgreich. Gespielt werden soll in acht Stadien.

vor 27 Minuten

