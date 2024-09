DFB bewirbt sich um Frauen-EM 2029

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund möchte 2029 zum dritten Mal nach 1989 und 2001 die EM der Frauen ausrichten. Dies hat das DFB-Präsidium auf seiner Sitzung in Frankfurt am Main beschlossen. Die Interessenerklärung für die Bewerbung soll fristgerecht bis zum kommenden Dienstag an die Europäische Fußball-Union (UEFA) übermittelt werden.