Deutschland spielt bei der Fußball-WM gegen Ecuador

Deutschland erwischt WM-Glücksgruppe mit Debütant Curaçao
Die zwölf Vorrundengruppen der Fußball-WM 2026 stehen. Deutschland erwischt eine leichte Gruppe. Gleich zum Auftakt geht es gegen einen krassen Außenseiter.

vor 7 Minuten

WM-Auslosung in Washington - Trump spricht über Putin-Besuch
Anfang Dezember werden die Gruppen für die Fußball-WM 2026 ausgelost. In Washington, nicht in Las Vegas. Warum Trump bei der Verkündung ein Bild von sich und Wladimir Putin zeigt.

22.08.2025

Sänger Shawn Mendes spielt Fußball mit Indigenen im Urwald
Der kanadische Musiker hat einige Tage beim Volk der Sarayaku im ecuadorianischen Amazonasgebiet verbracht. Bei seinem Besuch informierte er sich auch über den Kampf zum Schutz des Regenwaldes.

22.07.2024

Gewalt in Ecuador: Banden fordern den Staat heraus
Das einst friedliche Andenland versinkt immer tiefer im Sumpf der Gewalt. Dutzende Gangs kämpfen um ein Stück vom Kuchen im lukrativen Drogengeschäft. Doch jetzt haben sie den Bogen überspannt.

10.01.2024

Eintracht Frankfurt verpflichtet Verteidiger aus Ecuador

22.06.2023