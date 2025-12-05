Deutschland trifft bei WM auf die Elfenbeinküste und Ecuador 05.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Fußball Deutschland erwischt WM-Glücksgruppe mit Debütant Curaçao Die zwölf Vorrundengruppen der Fußball-WM 2026 stehen. Deutschland erwischt eine leichte Gruppe. Gleich zum Auftakt geht es gegen einen krassen Außenseiter. vor 7 Minuten Deutschland spielt bei der Fußball-WM gegen Ecuador vor 1 Stunde Fußball WM-Auslosung in Washington - Trump spricht über Putin-Besuch Anfang Dezember werden die Gruppen für die Fußball-WM 2026 ausgelost. In Washington, nicht in Las Vegas. Warum Trump bei der Verkündung ein Bild von sich und Wladimir Putin zeigt. 22.08.2025 Unwetter Hurrikan «Milton» trifft an Floridas Westküste auf Land 10.10.2024 USA-Reise Scholz trifft «Doppelgänger» in Washington Es ist nicht das erste Mal, dass der US-Senator und der Bundeskanzler aufeinandertreffen. «Great to see my Doppelgänger again», schreibt Scholz auf X. 09.02.2024