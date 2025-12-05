Bild

Deutschland trifft bei WM auf die Elfenbeinküste und Ecuador

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutschland erwischt WM-Glücksgruppe mit Debütant Curaçao
Fußball

Deutschland erwischt WM-Glücksgruppe mit Debütant Curaçao

Die zwölf Vorrundengruppen der Fußball-WM 2026 stehen. Deutschland erwischt eine leichte Gruppe. Gleich zum Auftakt geht es gegen einen krassen Außenseiter.

vor 7 Minuten

Deutschland spielt bei der Fußball-WM gegen Ecuador

vor 1 Stunde

WM-Auslosung in Washington - Trump spricht über Putin-Besuch
Fußball

WM-Auslosung in Washington - Trump spricht über Putin-Besuch

Anfang Dezember werden die Gruppen für die Fußball-WM 2026 ausgelost. In Washington, nicht in Las Vegas. Warum Trump bei der Verkündung ein Bild von sich und Wladimir Putin zeigt.

22.08.2025

Unwetter

Hurrikan «Milton» trifft an Floridas Westküste auf Land

10.10.2024

Scholz trifft «Doppelgänger» in Washington
USA-Reise

Scholz trifft «Doppelgänger» in Washington

Es ist nicht das erste Mal, dass der US-Senator und der Bundeskanzler aufeinandertreffen. «Great to see my Doppelgänger again», schreibt Scholz auf X.

09.02.2024