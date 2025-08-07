Drei Festnahmen im Umfeld der «Reichsbürger»-Gruppe Reuß

Schießübung für Bundestags-Angriff? Razzia gegen Gruppe Reuß
Schießübung für Bundestags-Angriff? Razzia gegen Gruppe Reuß

Das LKA Bayern hat drei Menschen festgenommen. Der Verdacht: Sie sollen zur mutmaßlichen «Reichsbürger»-Gruppe um Prinz Reuß gehören - und mit Waffen trainiert haben.

vor 34 Minuten

Bericht: Frühere «Reichsbürger»-Aktivitäten von Prinz Reuß
Bericht: Frühere «Reichsbürger»-Aktivitäten von Prinz Reuß

Insgesamt 26 Mitglieder der Prinz-Reuß-Gruppe stehen vor Gericht. Heinrich XIII. Prinz Reuß soll schon vor der Gründung dieser Gruppe als «Reichsbürger» aktiv gewesen sein.

30.07.2024

Fall Prinz Reuß: Razzia in der «Reichsbürger»-Szene
Fall Prinz Reuß: Razzia in der «Reichsbürger»-Szene

Die Razzia kurz nach dem Nikolaustag 2022 war ein Paukenschlag: «Reichsbürger» sollen einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben. Noch immer gibt es Einsätze in dem Zusammenhang.

04.06.2024

04.06.2024

02.04.2024