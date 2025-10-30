Drei Männer wegen Spionage für Russland verurteilt 30.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Kriminalität Drei Männer wegen Spionage für Russland verurteilt Die drei Angeklagten bestritten die Vorwürfe vehement, ihre Verteidiger forderten Freispruch. Doch das Oberlandesgericht München kam zu einer anderen Einschätzung. vor 26 Minuten Ehemaliger Krah-Mitarbeiter wegen Spionage verurteilt 30.09.2025 Urteil 13-Jährige vergewaltigt - Drei Männer verurteilt Drei Täter missbrauchen und vergewaltigen ein 13 Jahre altes Mädchen. Sie bekommen mehrjährige Haftstrafen. 21.03.2025 Geheimdienste Zwei Männer wegen mutmaßlicher Spionage für China in U-Haft Der Verdacht wiegt schwer: Drei Deutsche sollen für China spioniert haben. Zwei Männer kommen am Montag in Untersuchungshaft. Eine Frau soll erst später dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. 22.04.2024 Zwei Männer wegen mutmaßlicher Spionage für China in U-Haft 22.04.2024