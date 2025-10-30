Drei Männer wegen Spionage für Russland verurteilt

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Drei Männer wegen Spionage für Russland verurteilt
Kriminalität

Drei Männer wegen Spionage für Russland verurteilt

Die drei Angeklagten bestritten die Vorwürfe vehement, ihre Verteidiger forderten Freispruch. Doch das Oberlandesgericht München kam zu einer anderen Einschätzung.

vor 26 Minuten

Ehemaliger Krah-Mitarbeiter wegen Spionage verurteilt

30.09.2025

13-Jährige vergewaltigt - Drei Männer verurteilt
Urteil

13-Jährige vergewaltigt - Drei Männer verurteilt

Drei Täter missbrauchen und vergewaltigen ein 13 Jahre altes Mädchen. Sie bekommen mehrjährige Haftstrafen.

21.03.2025

Zwei Männer wegen mutmaßlicher Spionage für China in U-Haft
Geheimdienste

Zwei Männer wegen mutmaßlicher Spionage für China in U-Haft

Der Verdacht wiegt schwer: Drei Deutsche sollen für China spioniert haben. Zwei Männer kommen am Montag in Untersuchungshaft. Eine Frau soll erst später dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

22.04.2024

Zwei Männer wegen mutmaßlicher Spionage für China in U-Haft

22.04.2024