Erneut schweres Busunglück auf Autobahn: 22 Verletzte in NRW

Werl (dpa) - Bei einem Busunglück auf der Autobahn 44 in Nordrhein-Westfalen sind in der Nacht zu Freitag 22 Menschen verletzt worden. In dem Reisebus, der bei Werl aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam und auf die Seite stürzte, saßen nach Angaben eines Polizeisprechers Schüler eines Berufskollegs aus Warburg. Erst am Mittwochmorgen war es zu einem schweren Busunglück auf der A9 bei Leipzig gekommen.