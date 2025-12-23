Fußball-Bundesliga FC Augsburg bis Saisonende mit Baum als Cheftrainer 23.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Fußball-Bundesliga Überraschende Wende in Augsburg: Baum bis Saisonende Coach Nach der schnellen Trennung von Sandro Wagner sprang Manuel Baum beim FC Augsburg eigentlich nur für drei Spiele als Interimslösung ein. Die Trainer-Mission wird nun verlängert. vor 15 Minuten Fußball-Bundesliga Kracher in Augsburg: Sandro Wagner wird Trainer Der FC Augsburg sichert sich eine der heißesten Trainer-Aktien in Deutschland. Sandro Wagner übernimmt den Bundesligisten im Sommer. 27.05.2025 Fußball-Bundesliga Sandro Wagner neuer Trainer in Augsburg 27.05.2025 Fußball-Bundesliga Sandro Wagner: Entscheidung erst nach Saisonende Sandro Wagner ist eine der heißesten Trainer-Aktien in Deutschland. Spekulationen gibt es reichlich. Wohin zieht es den scheidenden Assistenten von Nationaltrainer Julian Nagelsmann? 13.05.2025 Fußball Sandro Wagner verlässt Unterhaching am Saisonende Sandro Wagner hört als Trainer bei der SpVgg Unterhaching auf. Künftig will der ehemalige Fußball-Nationalspieler einen Schritt «in die andere Richtung» gehen. 23.03.2023