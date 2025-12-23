Bild
Fußball-Bundesliga

FC Augsburg bis Saisonende mit Baum als Cheftrainer

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Überraschende Wende in Augsburg: Baum bis Saisonende Coach
Fußball-Bundesliga

Überraschende Wende in Augsburg: Baum bis Saisonende Coach

Nach der schnellen Trennung von Sandro Wagner sprang Manuel Baum beim FC Augsburg eigentlich nur für drei Spiele als Interimslösung ein. Die Trainer-Mission wird nun verlängert.

vor 15 Minuten

Kracher in Augsburg: Sandro Wagner wird Trainer
Fußball-Bundesliga

Kracher in Augsburg: Sandro Wagner wird Trainer

Der FC Augsburg sichert sich eine der heißesten Trainer-Aktien in Deutschland. Sandro Wagner übernimmt den Bundesligisten im Sommer.

27.05.2025

Fußball-Bundesliga

Sandro Wagner neuer Trainer in Augsburg

27.05.2025

Sandro Wagner: Entscheidung erst nach Saisonende
Fußball-Bundesliga

Sandro Wagner: Entscheidung erst nach Saisonende

Sandro Wagner ist eine der heißesten Trainer-Aktien in Deutschland. Spekulationen gibt es reichlich. Wohin zieht es den scheidenden Assistenten von Nationaltrainer Julian Nagelsmann?

13.05.2025

Fußball

Sandro Wagner verlässt Unterhaching am Saisonende

Sandro Wagner hört als Trainer bei der SpVgg Unterhaching auf. Künftig will der ehemalige Fußball-Nationalspieler einen Schritt «in die andere Richtung» gehen.

23.03.2023