Feuer in München

Feuer in München - Polizei prüft Zusammenhang mit Wiesn

Oktoberfest bleibt nach Bombendrohung vorerst geschlossen
Großeinsatz in München

Oktoberfest bleibt nach Bombendrohung vorerst geschlossen

vor 21 Minuten

Wiesn-Bier kostet bis zu 15,80 Euro
Oktoberfest

Wiesn-Bier kostet bis zu 15,80 Euro

Alle Jahre wieder wird der Bierpreis auf dem Münchner Oktoberfest mit Spannung erwartet - und alle Jahre wieder kennt die Entwicklung nur eine Richtung.

27.05.2025

Wiesn startet - Fans reisen nach München
Oktoberfest

Wiesn startet - Fans reisen nach München

Anstich, Bier, Feierlaune - und verschärfte Sicherheitsvorkehrungen: In München beginnt das Oktoberfest. Millionen Gäste werden erwartet, in den Zügen wird schon vorher feuchtfröhlich vorgeglüht.

21.09.2024

Tödlicher Unfall vor Wiesn: Achterbahn-Aufbau geht weiter
Oktoberfest

Tödlicher Unfall vor Wiesn: Achterbahn-Aufbau geht weiter

Ein Todesfall überschattet die Vorbereitungen zum Münchner Oktoberfest: Ein Arbeiter kommt bei einer Testfahrt am Olympia Looping ums Leben. Wie konnte es dazu kommen?

17.09.2024

Oktoberfest

Wurstprüfungskommission tagt auf der Wiesn

Seit 70 Jahren prüft eine besondere Kommission Geschmack, Geruch, Aussehen und Konsistenz der Würste beim Oktoberfest. Eine Variante ist bislang nicht dabei.

20.09.2023