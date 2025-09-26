Fünf Jahre Haft für mutmaßliche Linksextremistin Hanna S. 26.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Budapest-Komplex Fünf Jahre Haft für mutmaßliche Linksextremistin Hanna S. Vor dem Hochsicherheitssaal protestieren Unterstützer, drinnen entscheiden die Richter: Hanna S. ist schuldig. Das Urteil fiel milder aus als zuvor gefordert. vor 1 Stunde Bundesanwaltschaft Versuchter Mord? - Anklage gegen Hanna S. erhoben Sie soll mit anderen mitten in Budapest Menschen angegriffen haben, die aus ihrer Sicht dem rechten Spektrum angehören. Die Bundesanwaltschaft erhebt Anklage - unter anderem wegen versuchten Mordes. 08.10.2024 Kriminalität Neun Jahre Haft wegen Mordes an Studentin Hanna Im Indizienprozess um den Mord an Studentin Hanna kommt das Landgericht Traunstein zu einem deutlichen Urteil. Doch damit ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. 19.03.2024 Mehrjährige Haftstrafe gegen mutmaßliche Linksextremistin Lina E. 31.05.2023 Prozess OLG spricht Urteil gegen mutmaßliche Linksextremisten Seit September 2021 hat das Oberlandesgericht Dresden gegen mutmaßliche Linksextremisten verhandelt. Nun folgt das Urteil. Die Polizei will mit einem Großaufgebot Ausschreitungen verhindern. 31.05.2023