Gefängnisstrafe von 50 Monaten für US-Rapper Sean Combs

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehr als vier Jahre Gefängnisstrafe für US-Rapper Sean Combs
US-Rapper

Mehr als vier Jahre Gefängnisstrafe für US-Rapper Sean Combs

Seit rund einem Jahr sitzt Sean Combs in New York im Gefängnis. Im Juli wurde er wegen Sexualstraftaten verurteilt. Jetzt hat der Richter die Strafe festgelegt.

vor 43 Minuten

Prozess gegen Rapper Sean Combs auf der Zielgeraden
Rapper vor Gericht

Prozess gegen Rapper Sean Combs auf der Zielgeraden

Sechs Wochen lang hat die Jury in New York von rund drei Dutzend Zeugen und Zeuginnen gehört. Jetzt geht der Prozess gegen den Rapper Sean Combs auf die Zielgerade.

24.06.2025

Frau zieht Klage gegen Rapper Jay-Z und Sean Combs zurück
Zivilklage

Frau zieht Klage gegen Rapper Jay-Z und Sean Combs zurück

Eine Frau hatte die Rapper Sean «Diddy» Combs und Jay-Z mit schweren Anschuldigungen konfrontiert, darunter Vergewaltigung. Nun lässt sie die Zivilklage fallen.

15.02.2025

Rapper Sean Combs bemüht sich um Freilassung aus U-Haft
Justiz

Rapper Sean Combs bemüht sich um Freilassung aus U-Haft

Missbrauch, Drohungen, Sex-Partys: Sean «Diddy» Combs ist mit schweren Anschuldigungen konfrontiert und sitzt in Untersuchungshaft. Aus der versucht er nun hinauszukommen.

01.10.2024

Album-Produzent verklagt Rapper Sean «Diddy» Combs
Leute

Album-Produzent verklagt Rapper Sean «Diddy» Combs

Ob Puff Daddy, P. Diddy oder schlicht Diddy: Der US-Rapper Sean Combs ist eine Instanz der Hip-Hop-Welt. Es mehren sich jedoch Vorwürfe wegen sexueller Gewalt - nun auch seitens eines Produzenten.

27.02.2024