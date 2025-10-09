Höhere Strafe für Täter im Fall Pelicot in Berufungsprozess

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Höhere Strafe für Täter im Fall Pelicot in Berufungsprozess
Missbrauch

Höhere Strafe für Täter im Fall Pelicot in Berufungsprozess

Im Berufungsprozess im Fall Pelicot erhält ein Täter eine höhere Haftstrafe. Die Betroffene reagiert im Gerichtssaal mit deutlichen Worten auf die Aussagen des Angeklagten.

vor 1 Stunde

Berufungsprozess im Fall Pelicot in Frankreich gestartet
Missbrauch

Berufungsprozess im Fall Pelicot in Frankreich gestartet

Ein Verurteilter beharrt darauf, er habe Gisèle Pelicot nicht vergewaltigen wollen. Das Gericht in Nîmes verhandelt nun erneut über die Strafe des 44-Jährigen.

06.10.2025

Privater Brief: Königin Camilla schreibt Gisèle Pelicot
Britisches Königshaus

Privater Brief: Königin Camilla schreibt Gisèle Pelicot

Jahrelang wurde Gisèle Pelicot von ihrem Mann betäubt, dann von ihm und Fremden vergewaltigt. Ihr Kampf für Gerechtigkeit findet auch bei den britischen Royals eine Bewunderin.

13.03.2025

Missbrauchsprozess von Avignon: Tochter zeigt Haupttäter an
Frankreich

Missbrauchsprozess von Avignon: Tochter zeigt Haupttäter an

Weil er seine Frau Gisèle Pelicot von Dutzenden Fremden vergewaltigen ließ, erhielt ein Rentner in Frankreich 20 Jahre Haft. Nun hat auch seine Tochter ihn wegen Vergewaltigung angezeigt.

06.03.2025

Missbrauchsprozess von Avignon: Haupttäter nimmt Strafe an
Kriminalität

Missbrauchsprozess von Avignon: Haupttäter nimmt Strafe an

Der Ex-Ehemann von Gisèle Pelicot verzichtet nach seiner Verurteilung auf eine Berufung. Dennoch wird der spektakuläre Missbrauchsprozess von Avignon neu aufgerollt.

30.12.2024