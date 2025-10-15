Züge

Kabelschaden am Hamburger Hauptbahnhof schränkt Verkehr ein

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kabelschaden am Hamburger Hauptbahnhof schränkt Verkehr ein
Züge

Kabelschaden am Hamburger Hauptbahnhof schränkt Verkehr ein

Am Hamburger Hauptbahnhof kommt es zu Einschränkungen. Techniker reparieren den Schaden bereits.

vor 36 Minuten

Zwei Züge pro Bahnsteig am Hauptbahnhof Frankfurt
Mehr Kapazität

Zwei Züge pro Bahnsteig am Hauptbahnhof Frankfurt

Als Kopfbahnhof sorgt der Frankfurter Hauptbahnhof immer wieder für Verspätungen, die bundesweit spürbar sind. Eine neue Maßnahme soll kurzfristig Entlastung bringen.

19.05.2025

Unfall mit Bauzug - Chaos am Hamburger Hauptbahnhof
Verletzte

Unfall mit Bauzug - Chaos am Hamburger Hauptbahnhof

Ein Bauzug bleibt unter einer Brücke in Hamburg stecken. Dabei werden sieben Arbeiter verletzt. Der Hauptbahnhof wird komplett gesperrt. Lange kann er nicht von S-Bahnen angefahren werden.

26.04.2024

Hamburg: Technische Störung legt Zugverkehr lahm
ÖPNV

Hamburg: Technische Störung legt Zugverkehr lahm

Gestreikt wird heute eigentlich noch nicht - und doch herrscht in Hamburg schon ein Bahn-Chaos: Die Züge fahren nicht.

08.01.2024

Tarifkonflikt

Keine Züge am Stuttgarter Hauptbahnhof

27.03.2023