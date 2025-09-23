Deutsche Bahn

Kreise: Evelyn Palla zur neuen Bahnchefin berufen

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Palla vom Aufsichtsrat zur neuen Bahnchefin berufen
Deutsche Bahn

Palla vom Aufsichtsrat zur neuen Bahnchefin berufen

Bundesverkehrsminister Schnieder setzt auf neue Köpfe und eine neue Strategie bei der Bahn. Doch die Debatte um die Personalie Dirk Rompf sorgt weiter für Ungewissheit.

vor 29 Minuten

Evelyn Palla soll erste Bahnchefin werden
Deutsche Bahn

Evelyn Palla soll erste Bahnchefin werden

Nach dpa-Informationen soll mit Evelyn Palla erstmals eine Frau die Bahn lenken. Was sie beim bundeseigenen Konzern bereits bewegen konnte - und welche Herausforderungen sie erwarten.

21.09.2025

Evelyn Palla: Südtirolerin mit viel Bahn-Erfahrung
Deutsche Bahn

Evelyn Palla: Südtirolerin mit viel Bahn-Erfahrung

Nach dpa-Informationen soll mit Evelyn Palla erstmals eine Frau die Bahn lenken. Was die Bahn und die Fahrgäste von ihr erwarten können.

21.09.2025

Kreise: Evelyn Palla soll neue Bahnchefin werden
Deutsche Bahn

Kreise: Evelyn Palla soll neue Bahnchefin werden

Neue Chefin, alte Probleme: Die bisherige DB-Regio-Chefin Palla soll die Führung des gesamten Konzerns übernehmen - inmitten von Verspätungen, Sanierungen und einer neuen Strategie.

20.09.2025

Deutsche Bahn

Kreise: Regiochefin Palla soll neue Bahnchefin werden

20.09.2025