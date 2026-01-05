Bild

Maduro vor Gericht in New York

Venezolanischer Staatschef Maduro vor New Yorker Gericht
Nach US-Angriff auf Venezuela

Venezolanischer Staatschef Maduro vor New Yorker Gericht

Nicolás Maduro steht in New York vor Gericht. Begleitet von Dutzenden Kameras erscheint der autoritäre venezolanische Staatschef zu seinem ersten Termin.

vor 19 Minuten

Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro
Gefangennahme durch die USA

Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro

US-Truppen nehmen Maduro fest, Vizepräsidentin Rodríguez verlangt seine Freilassung. Maduro sei weiterhin der «einzige Präsident» des südamerikanischen Landes.

03.01.2026

Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro

03.01.2026

Trump bestätigt Venezuela-Angriff: Maduro gefasst

03.01.2026

Maduro über Oppositionsführer: «Müssten hinter Gittern sein»
Machtkampf in Venezuela

Maduro über Oppositionsführer: «Müssten hinter Gittern sein»

Der Ton wird rauer: Venezuelas Präsident erklärt öffentlich, seine Herausforderer gehörten ins Gefängnis. Einen Haftbefehl gegen Maduro selbst fordert dagegen der Chef des Staatenbundes OAS.

01.08.2024