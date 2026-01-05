Maduro vor Gericht in New York 05.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Nach US-Angriff auf Venezuela Venezolanischer Staatschef Maduro vor New Yorker Gericht Nicolás Maduro steht in New York vor Gericht. Begleitet von Dutzenden Kameras erscheint der autoritäre venezolanische Staatschef zu seinem ersten Termin. vor 19 Minuten Gefangennahme durch die USA Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro US-Truppen nehmen Maduro fest, Vizepräsidentin Rodríguez verlangt seine Freilassung. Maduro sei weiterhin der «einzige Präsident» des südamerikanischen Landes. 03.01.2026 Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro 03.01.2026 Trump bestätigt Venezuela-Angriff: Maduro gefasst 03.01.2026 Machtkampf in Venezuela Maduro über Oppositionsführer: «Müssten hinter Gittern sein» Der Ton wird rauer: Venezuelas Präsident erklärt öffentlich, seine Herausforderer gehörten ins Gefängnis. Einen Haftbefehl gegen Maduro selbst fordert dagegen der Chef des Staatenbundes OAS. 01.08.2024