Venezuelas Staatschef Maduro plädiert auf nicht schuldig 05.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Nach US-Angriff auf Venezuela Venezolanischer Staatschef Maduro vor New Yorker Gericht Nicolás Maduro steht in New York vor Gericht. Begleitet von Dutzenden Kameras erscheint der autoritäre venezolanische Staatschef zu seinem ersten Termin. vor 14 Minuten US-Angriff auf Venezuela Trump entmachtet Maduro und will Venezuela führen Venezuelas Präsident Maduro ist auf einem US-Kriegsschiff unterwegs zu einem Gefängnis in New York. Donald Trump triumphiert und will das ölreiche südamerikanische Land nun zu Reichtum führen. 03.01.2026 Trump bestätigt Venezuela-Angriff: Maduro gefasst 03.01.2026 Südamerika Wahlbehörde spricht Maduro-Partei in Venezuela Sieg zu Die Opposition bezeichnete die Wahl in Venezuela als Farce und rief zum Boykott auf – kurz vor der Abstimmung waren mehr als 70 Mitglieder festgenommen worden. 26.05.2025 Präsidentenwahl Maduro bei Präsidentenwahl in Venezuela im Amt bestätigt Der Amtsinhaber hat nach offiziellen Angaben gewonnen. 29.07.2024