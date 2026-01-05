Bild

Venezuelas Staatschef Maduro plädiert auf nicht schuldig

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Venezolanischer Staatschef Maduro vor New Yorker Gericht
Nach US-Angriff auf Venezuela

Venezolanischer Staatschef Maduro vor New Yorker Gericht

Nicolás Maduro steht in New York vor Gericht. Begleitet von Dutzenden Kameras erscheint der autoritäre venezolanische Staatschef zu seinem ersten Termin.

vor 14 Minuten

Trump entmachtet Maduro und will Venezuela führen
US-Angriff auf Venezuela

Trump entmachtet Maduro und will Venezuela führen

Venezuelas Präsident Maduro ist auf einem US-Kriegsschiff unterwegs zu einem Gefängnis in New York. Donald Trump triumphiert und will das ölreiche südamerikanische Land nun zu Reichtum führen.

03.01.2026

Trump bestätigt Venezuela-Angriff: Maduro gefasst

03.01.2026

Wahlbehörde spricht Maduro-Partei in Venezuela Sieg zu
Südamerika

Wahlbehörde spricht Maduro-Partei in Venezuela Sieg zu

Die Opposition bezeichnete die Wahl in Venezuela als Farce und rief zum Boykott auf – kurz vor der Abstimmung waren mehr als 70 Mitglieder festgenommen worden.

26.05.2025

Präsidentenwahl

Maduro bei Präsidentenwahl in Venezuela im Amt bestätigt

Der Amtsinhaber hat nach offiziellen Angaben gewonnen.

29.07.2024