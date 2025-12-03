Bild
Fußball-Bundesliga

Mainz 05 trennt sich von Trainer Henriksen

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mainz 05 trennt sich von Trainer Henriksen
Fußball-Bundesliga

Mainz 05 trennt sich von Trainer Henriksen

vor 48 Minuten

Zukunft von Henriksen in Mainz offen - «In Ruhe besprechen»
Fußball-Bundesliga

Zukunft von Henriksen in Mainz offen - «In Ruhe besprechen»

In der vergangenen Saison führte der Däne die Mainzer in den Europapokal, nun liegt der Club auf dem letzten Platz. Hat die Krise Konsequenzen für den Trainer?

30.11.2025

Henriksen und seine Dauerspieler: «Ein bisschen verrückt»
Fußball-Bundesliga

Henriksen und seine Dauerspieler: «Ein bisschen verrückt»

Donnerstag, Sonntag, Mittwoch, Samstag: Der FSV Mainz 05 ist im Oktober-Endspurt permanent gefordert. Trainer Henriksen dürfte nach der Conference League erneut rotieren.

24.10.2025

Mainz-Coach Henriksen sieht Druck vor Topspiel bei Freiburg
Fußball-Bundesliga

Mainz-Coach Henriksen sieht Druck vor Topspiel bei Freiburg

Mainz kann mit einem Sieg gegen Freiburg einen großen Schritt in Richtung Königsklasse und dem Verein ein Geburtstagsgeschenk machen. Für Trainer Bo Henriksen ist es das erste von neun Endspielen.

14.03.2025

Däne Henriksen neuer Trainer des FSV Mainz 05

13.02.2024