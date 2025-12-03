Fußball-Bundesliga

Mainz 05 trennt sich von Trainer Henriksen

Bo Henriksen ist nicht mehr Trainer vom FSV Mainz 05. Foto: Harry Langer/dpa
Bo Henriksen ist nicht mehr Trainer vom FSV Mainz 05.
