Medien: Alle freigelassenen Geiseln zurück in Israel

Alle Geiseln nach 738 Tagen frei

Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind alle Verschleppten, die noch am Leben sind, zurück. Zur großen Friedensfeier ist auch US-Präsident Trump angereist.

vor 35 Minuten

Gaza-Deal

Im Austausch gegen drei israelische Geiseln sind nun auch die ersten palästinensischen Häftlinge frei. Israels Außenminister warnt mit Blick auf die Hamas vor einem vorzeitigen Ende der Feuerpause.

20.01.2025

Nahost

Baerbock: Eine Deutsche unter freigelassenen Geiseln

Wieder ist eine Gruppe von Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen worden. Auch heute war eine Deutsche darunter.

28.11.2023

28.11.2023

Krieg in Nahost

Auch Deutsche unter freigelassenen Geiseln im Gazastreifen

Fast sieben Wochen waren sie in der Gewalt von Islamisten - nun ist eine erste Gruppe von Geiseln freigelassen worden. Im Gegenzug will Israel noch bis zum Abend seinen Teil eines Deals erfüllen.

24.11.2023