Nedeljković folgt auf Zipse an BMW-Spitze

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Produktionschef Nedeljković folgt auf Zipse an BMW-Spitze
Autoindustrie

Produktionschef Nedeljković folgt auf Zipse an BMW-Spitze

Der Münchner Autobauer bekommt einen neuen Chef. Wie oft in der Vergangenheit kommt er aus dem eigenen Haus.

vor 25 Minuten

BMW kommt besser durch die Krise
Autoindustrie

BMW kommt besser durch die Krise

BMW hat seinen Gewinn im dritten Quartal verdreifacht. Das sieht wegen Problemen vor einem Jahr besser aus als es ist. Trotzdem stehen die Münchner vergleichsweise stabil da.

05.11.2025

BMW-Chef ist Botschafter der Bergstraße
Kreis Bergstraße

BMW-Chef ist Botschafter der Bergstraße

Top-Manager Oliver Zipse neuer Repräsentant der Bergstraße.

11.03.2024

Personalien

BMW: Zipse bleibt Chef bis 2026

Oliver Zipse steht seit August 2019 an der Spitze von BMW - und das wird er drei weitere Jahre tun. Sein Vertrag wurde nun verlängert.

28.09.2023

Autobauer

BMW startet Produktion der neuen 5er-Reihe

Im Bereich E-Mobilität drohen die deutschen Autobauer gegenüber der Konkurrenz ins Hintertreffen zu geraten. BWM will mit seinem neuen Elektromodell i5 gegensteuern.

21.07.2023