Großeinsatz in München

Oktoberfest bleibt nach Bombendrohung vorerst geschlossen

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Oktoberfest bleibt nach Bombendrohung vorerst geschlossen
Großeinsatz in München

Oktoberfest bleibt nach Bombendrohung vorerst geschlossen

vor 19 Minuten

Was man zum Münchner Oktoberfest wissen muss
Die Wiesn geht los

Was man zum Münchner Oktoberfest wissen muss

Am Wochenende bricht der Ausnahmezustand über München herein. Das 190. Oktoberfest beginnt. Was man als Besucher wissen sollte über Zelte, Bier, No-Gos und Sicherheit.

19.09.2025

Oktoberfest in München eröffnet
Brauchtum

Oktoberfest in München eröffnet

Sonne, blauer Himmel - Bier: Bei perfektem Herbstwetter hat in München das Oktoberfest begonnen.

21.09.2024

Flughafen Basel wegen Bombendrohung stundenlang gesperrt
Schweiz

Flughafen Basel wegen Bombendrohung stundenlang gesperrt

Nach mehreren Bombendrohungen im Oktober, musste der schweizerische Flughafen am Morgen erneut den Flugbetrieb unterbrechen. Seit der Entwarnung kann aber wieder geflogen werden.

21.01.2024

Brauchtum

Sonne, Bier und Prominente: Münchner Oktoberfest eröffnet

Das Oktoberfest hat begonnen - und damit der Ansturm aus aller Welt. Millionen Gäste werden erwartet, unter ihnen auch eine ganze Reihe Prominente.

16.09.2023