Großeinsatz in München

Oktoberfest öffnet um 17.30 Uhr

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bombendrohung gegen die Wiesn: Was wir wissen und was nicht
Großeinsatz in München

Bombendrohung gegen die Wiesn: Was wir wissen und was nicht

Ein Toter, Sprengfallen in einem brennenden Haus und eine Drohung gegen das größte Volksfest der Welt: Was bisher über die Ereignisse in München bekannt ist.

vor 28 Minuten

Bombendrohung gegen Oktoberfest - Wiesn öffnet wieder
Großeinsatz in München

Bombendrohung gegen Oktoberfest - Wiesn öffnet wieder

Es ist ein ziemlich einmaliger Vorgang: Das Oktoberfest bleibt wegen einer Bombendrohung stundenlang geschlossen. Zuvor gab es ein Feuer und Explosionen in einem Wohnhaus.

vor 51 Minuten

Großeinsatz in München

Oktoberfest bleibt nach Bombendrohung vorerst geschlossen

01.10.2025

Oktoberfest in München eröffnet
Brauchtum

Oktoberfest in München eröffnet

Sonne, blauer Himmel - Bier: Bei perfektem Herbstwetter hat in München das Oktoberfest begonnen.

21.09.2024

Briefsendung in Firma löst Großeinsatz aus
Darmstadt

Briefsendung in Firma löst Großeinsatz aus

Eine Mitarbeiterin öffnet den Briefumschlag und bekommt einen Hautausschlag. Befand sich in dem Kuvert ein gefährlicher Stoff? Die Ermittlungen laufen.

05.09.2024