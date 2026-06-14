Pakistan: USA und Iran einigen sich auf ein Abkommen

Islamabad (dpa) - Die USA und der Iran haben sich nach Angaben des Vermittlers Pakistan auf ein Abkommen geeinigt. «Nach intensiven Gesprächen freuen wir uns, bekanntgeben zu können, dass das Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran erzielt wurde», schrieb Pakistans Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf der Plattform X. Die offizielle Unterzeichnungszeremonie soll demnach am Freitag in der Schweiz stattfinden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trump: Abkommen mit Iran geschlossen

Trump: Abkommen mit Iran geschlossen

vor 8 Minuten

Pakistan: Iran-Deal voraussichtlich innerhalb von 24 Stunden
Iran-Krieg

Pakistan: Iran-Deal voraussichtlich innerhalb von 24 Stunden

Pakistan vermittelt zwischen den Kriegsparteien USA und Iran. Nun stellt Premierminister Shehbaz Sharif in Aussicht, dass ein Abkommen zur Beendigung des Kriegs sehr bald fertig sein könnte.

13.06.2026

Pakistan vermittelt im Iran-Krieg - Waffenruhe für Libanon
Krise in Nahost

Pakistan vermittelt im Iran-Krieg - Waffenruhe für Libanon

Bei den diplomatischen Bemühungen im Iran-Konflikt rückt Pakistan immer mehr in eine zentrale Rolle. Für den Libanon deutet sich nach US-Angaben Entspannung an.

16.04.2026

Welche Rolle spielt Pakistan bei den Iran-Gesprächen?
Krisendiplomatie

Welche Rolle spielt Pakistan bei den Iran-Gesprächen?

Warum setzen der Iran und die USA auf Pakistan statt auf andere Vermittler? Und welche Motive verfolgen die Gastgeber? Hinter den Kulissen der Krisendiplomatie.

10.04.2026

Trump will «nukleares Friedensabkommen» mit dem Iran
Streit um Atomprogramm

Trump will «nukleares Friedensabkommen» mit dem Iran

Erneut signalisiert der US-Präsident seine Bereitschaft für einen Deal mit dem Iran und stellt sogar eine große «Nahost-Feier» in den Raum. Die Regierung in Teheran hält sich noch bedeckt.

05.02.2025