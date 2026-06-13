Iran-Krieg

Pakistan: Iran-Deal voraussichtlich innerhalb von 24 Stunden

Pakistan vermittelt zwischen den Kriegsparteien USA und Iran. Nun stellt Premierminister Shehbaz Sharif in Aussicht, dass ein Abkommen zur Beendigung des Kriegs sehr bald fertig sein könnte.

«Wir sind einem Friedensabkommen näher als je zuvor», erklärte Sharif. (Archivbild) Foto: Jacquelyn Martin/AP POOL/dpa
«Wir sind einem Friedensabkommen näher als je zuvor», erklärte Sharif. (Archivbild)

Islamabad (dpa) - Im Krieg zwischen den USA und dem Iran schürt der Vermittler Pakistan weiter Hoffnungen auf den baldigen Abschluss eines Abkommens. «Da mit der Finalisierung voraussichtlich in den nächsten 24 Stunden zu rechnen ist, bereitet sich Pakistan auf die elektronische Unterzeichnung des Friedensabkommens unmittelbar danach vor», schrieb Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif auf der Online-Plattform X. Auch bereite man sich auf Gespräche auf technischer Ebene in der kommenden Woche vor. 

«Wir sind einem Friedensabkommen näher als je zuvor», erklärte Sharif. «Wir sind zuversichtlich, dass dieses historische Friedensabkommen eine solide Grundlage für dauerhaften Frieden bilden wird.»

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