Wettbewerb im Weltall

Pistorius kündigt 35 Milliarden für Weltraumsicherheit an

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Pistorius kündigt 35 Milliarden für Weltraumsicherheit an
Wettbewerb im Weltall

Pistorius kündigt 35 Milliarden für Weltraumsicherheit an

Der Verteidigungsminister spricht beim Weltraumkongress in Berlin von wachsenden Gefahren durch Konfrontationen im All. Er stellt ein milliardenschweres Sicherheitspaket vor.

vor 25 Minuten

Nato-Chef: Russland denkt über Atomwaffen im Weltall nach
Sicherheitspolitik

Nato-Chef: Russland denkt über Atomwaffen im Weltall nach

Seit die Menschen Raketen ins Weltall schicken können, wird auch über die Vorherrschaft im All gestritten. Mit dem Abschuss von Satelliten ließe sich wohl großes Chaos auf der Erde auslösen.

12.04.2025

Boris Pistorius besucht Kampfhubschrauberregiment
Fliegender Kampfverband

Boris Pistorius besucht Kampfhubschrauberregiment

Das Kampfhubschrauberregiment der Bundeswehr in Fritzlar ist der einzige Verband mit Tiger-Kampfhubschraubern in Deutschland. Jetzt erwarten die Soldaten in Nordhessen hohen Besuch.

24.09.2024

Boris Johnson kündigt Veröffentlichung von Memoiren an
Großbritannien

Boris Johnson kündigt Veröffentlichung von Memoiren an

Er gilt als einer der umstrittensten Politiker unserer Zeit. Nun will der britische Ex-Premier Boris Johnson seine Sicht der Dinge in einem Buch darlegen. Finanziell hat sich das schon gelohnt.

20.06.2024

Boris Palmer kündigt einmonatige Auszeit im Juni an

02.05.2023