Jekaterinburg (dpa) - In dem umstrittenen Prozess gegen den US-Reporter Evan Gershkovich in Russland wegen angeblicher Spionage hat die Staatsanwaltschaft 18 Haft beantragt. Das teilte das Gericht in der Stadt Jekaterinburg der Agentur Interfax zufolge mit. Das Urteil in dem Prozess solle noch heute verkündet werden. Der Korrespondent der US-Zeitung «Wall Street Journal» weist die Vorwürfe zurück.