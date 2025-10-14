Rouven Schröder wird neuer Sportchef in Mönchengladbach

Schröder wird Virkus-Nachfolger als Gladbach-Sportchef
Fußball-Bundesliga

Schröder wird Virkus-Nachfolger als Gladbach-Sportchef

Borussia Mönchengladbach präsentiert nach dem Rücktritt von Roland Virkus einen neuen Sportchef. Auf Rouven Schröder warten schwierige Aufgaben.

vor 9 Minuten

