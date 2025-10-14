Rouven Schröder wird neuer Sportchef in Mönchengladbach 14.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Fußball-Bundesliga Schröder wird Virkus-Nachfolger als Gladbach-Sportchef Borussia Mönchengladbach präsentiert nach dem Rücktritt von Roland Virkus einen neuen Sportchef. Auf Rouven Schröder warten schwierige Aufgaben. vor 9 Minuten Fußball-Bundesliga Keine personelle Entwarnung bei Borussia Mönchengladbach Sieglosserie, Verletzungssorgen und der Abschied von Sportchef Virkus: Wie Interimscoach Polanski mit der Krise umgeht. 03.10.2025 Fußball-Bundesliga Virkus-Aus bei Borussia Mönchengladbach 30.09.2025 Fußball-Bundesliga Gladbacher Sportchef Virkus sieht noch Luft nach oben Die Entwicklung Borussia Mönchengladbachs ist bemerkenswert. Vor wenigen Wochen stand Trainer Seoane in der Kritik, nun ist Gladbach Sechster. Sportchef Virkus ist aber noch nicht zufrieden. 25.11.2024 Bundesliga Gladbachs Virkus: «Hätten mehr Punkte haben können» Schon 14 Punkte hat Borussia Mönchengladbach nach eigenen Führungen in dieser Halbserie verspielt. Sportchef Virkus ärgert das. 16.12.2023