Medien Sachsens Landtag stimmt Reform des Rundfunks zu 29.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Kommunen Landtag stimmt Kreisfreiheit Hanaus zu Nach dem «Huxit» 2026 will Hanau eine kreisfreie Stadt sein. Nun ist eine weitere wichtige Hürde überwunden. 25.02.2025 Energie EU-Parlament stimmt für Strompreis-Reform Die hohen Strompreise der letzten Monate haben Rufe nach einer Reform des europäischen Strommarkts laut werden lassen. Jetzt hat das Europaparlament reagiert. 11.04.2024 Abgeordnetenzahl Steuerzahlerbund pocht auf Reform: «Landtag zu teuer» 09.10.2023 Landespolitik Landtag verabschiedet Reform der Sicherheitsgesetze: Kritik Im Kampf gegen Kriminalität und Rechtsextremismus beschließt Schwarz-Grün gesetzliche Verschärfungen. Die Opposition spricht von Übertreibungen und rechtlichen Defiziten. 29.06.2023 Wirtschaftspolitik Bayerns Landtag stimmt für Fusion der Landesbausparkassen 11.05.2023