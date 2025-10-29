Medien

Sachsens Landtag stimmt Reform des Rundfunks zu

Landtag stimmt Kreisfreiheit Hanaus zu
Kommunen

Landtag stimmt Kreisfreiheit Hanaus zu

Nach dem «Huxit» 2026 will Hanau eine kreisfreie Stadt sein. Nun ist eine weitere wichtige Hürde überwunden.

25.02.2025

EU-Parlament stimmt für Strompreis-Reform
Energie

EU-Parlament stimmt für Strompreis-Reform

Die hohen Strompreise der letzten Monate haben Rufe nach einer Reform des europäischen Strommarkts laut werden lassen. Jetzt hat das Europaparlament reagiert.

11.04.2024

Abgeordnetenzahl

Steuerzahlerbund pocht auf Reform: «Landtag zu teuer»

09.10.2023

Landespolitik

Landtag verabschiedet Reform der Sicherheitsgesetze: Kritik

Im Kampf gegen Kriminalität und Rechtsextremismus beschließt Schwarz-Grün gesetzliche Verschärfungen. Die Opposition spricht von Übertreibungen und rechtlichen Defiziten.

29.06.2023

Wirtschaftspolitik

Bayerns Landtag stimmt für Fusion der Landesbausparkassen

11.05.2023