Sturmtief Elli Schulausfall in ganz Niedersachsen wegen des Winterwetters 08.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Sturmtief Elli Schulausfall in ganz Niedersachsen wegen des Winterwetters Das winterliche Wetter führt schon jetzt zu Problemen. In Niedersachsen bleiben deshalb die Schulen am Freitag dicht. vor 30 Minuten Fußball Sturmtief Elli gefährdet Bundesligaspiele zum Jahresstart Der Deutsche Wetterdienst sagt für Freitag und Samstagfrüh eine extreme Lage voraus. Die Deutsche Fußball Liga ist alarmiert, die Clubs bereiten sich entsprechend vor - und Fans helfen mit. vor 1 Stunde Wintereinbruch Schulausfall wegen Sturmtiefs Elli in Hamburg und Bremen 08.01.2026 Wetter Sturmtief Elli bringt noch mehr Schnee Viel Neuschnee, Schneeverwehungen und Glatteis: Ein Sturmtief steuert auf Deutschland zu. Spannend - und turbulent - wird es ab der Nacht zum Freitag. 07.01.2026 Unwetter Sturmtief sorgt für Hunderte Einsätze Sturm- und Orkanböen fegen über die Küstenregion. Doch auch Niedersachsen und Bremen ist betroffen. Im Emsland begrub ein Baum eine Fußgängerin unter sich - mit fatalen Folgen. 05.07.2023