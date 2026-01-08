Sturmtief Elli

Schulausfall in ganz Niedersachsen wegen des Winterwetters

Das winterliche Wetter führt schon jetzt zu Problemen. In Niedersachsen bleiben deshalb die Schulen am Freitag dicht.

vor 30 Minuten

Sturmtief Elli gefährdet Bundesligaspiele zum Jahresstart
Fußball

Sturmtief Elli gefährdet Bundesligaspiele zum Jahresstart

Der Deutsche Wetterdienst sagt für Freitag und Samstagfrüh eine extreme Lage voraus. Die Deutsche Fußball Liga ist alarmiert, die Clubs bereiten sich entsprechend vor - und Fans helfen mit.

vor 1 Stunde

Wintereinbruch

Schulausfall wegen Sturmtiefs Elli in Hamburg und Bremen

08.01.2026

Sturmtief Elli bringt noch mehr Schnee
Wetter

Sturmtief Elli bringt noch mehr Schnee

Viel Neuschnee, Schneeverwehungen und Glatteis: Ein Sturmtief steuert auf Deutschland zu. Spannend - und turbulent - wird es ab der Nacht zum Freitag.

07.01.2026

Unwetter

Sturmtief sorgt für Hunderte Einsätze

Sturm- und Orkanböen fegen über die Küstenregion. Doch auch Niedersachsen und Bremen ist betroffen. Im Emsland begrub ein Baum eine Fußgängerin unter sich - mit fatalen Folgen.

05.07.2023