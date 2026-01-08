Wintereinbruch

Schulausfall wegen Sturmtiefs Elli in Hamburg und Bremen

Wetter

Schnee, vereiste Straßen, Sturm, Temperaturen weit unter null - je nachdem, wo Sie wohnen, müssen Sie sich auf andere Wetterverhältnisse einstellen. Unproblematisch sind sie alle nicht.

vor 44 Minuten

Wetter

Eisige Nächte, blockierte Autobahnen und frostige Aussichten: Was der Wintereinbruch bewirkte und worauf sich Pendler und Urlaubsrückkehrer in den nächsten Tagen einstellen müssen.

03.01.2026

Verkehr und Wetter

Der erste größere Wintereinbruch bringt Schnee, Glätte und zahlreiche Unfälle. Mehrere Menschen sterben, viele werden verletzt. Auch Bahn und Flughafen sind betroffen.

24.11.2025

Wintereinbruch

Der Winter ist da. Schnee und Eis sorgen auf Deutschlands Straßen für zahlreiche Verkehrsunfälle. Am Sonntag droht Glatteis im gesamten Bundesgebiet.

04.01.2025

Nach Brandanschlag: Bahnverkehr rund um Bremen läuft wieder
Bahn

Nach Brandanschlag: Bahnverkehr rund um Bremen läuft wieder

Unbekannte haben an einem Bahndamm einen Kabelschacht in Brand gesetzt. Das hatte Folgen für die Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg. Am Abend gab die Bahn dann Entwarnung.

29.07.2024