Wintereinbruch Schulausfall wegen Sturmtiefs Elli in Hamburg und Bremen 08.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Wetter Jetzt wird der Winter turbulent Schnee, vereiste Straßen, Sturm, Temperaturen weit unter null - je nachdem, wo Sie wohnen, müssen Sie sich auf andere Wetterverhältnisse einstellen. Unproblematisch sind sie alle nicht. vor 44 Minuten Wetter Wintereinbruch führt zu Unfällen und Verkehrseinschränkungen Eisige Nächte, blockierte Autobahnen und frostige Aussichten: Was der Wintereinbruch bewirkte und worauf sich Pendler und Urlaubsrückkehrer in den nächsten Tagen einstellen müssen. 03.01.2026 Verkehr und Wetter Wintereinbruch mit fatalen Folgen – Unfälle und Tote Der erste größere Wintereinbruch bringt Schnee, Glätte und zahlreiche Unfälle. Mehrere Menschen sterben, viele werden verletzt. Auch Bahn und Flughafen sind betroffen. 24.11.2025 Wintereinbruch Gefährliche Glätte in ganz Deutschland Der Winter ist da. Schnee und Eis sorgen auf Deutschlands Straßen für zahlreiche Verkehrsunfälle. Am Sonntag droht Glatteis im gesamten Bundesgebiet. 04.01.2025 Bahn Nach Brandanschlag: Bahnverkehr rund um Bremen läuft wieder Unbekannte haben an einem Bahndamm einen Kabelschacht in Brand gesetzt. Das hatte Folgen für die Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg. Am Abend gab die Bahn dann Entwarnung. 29.07.2024