Strafuntersuchung gegen Barbetreiber in Crans-Montana

Ermittlungen gegen Barbetreiber wegen fahrlässiger Tötung
Nach dem tödlichen Brand in Crans-Montana sehen die Ermittler einen Anfangsverdacht gegen die Barbetreiber. Gab es zu wenige Notausgänge und unsichere Materialien?

vor 1 Stunde

Feuerhölle von Crans-Montana: Feuerwerkskörper im Visier
Feuerwalze, Wunderkerzen, offene Fragen: Was hat die Tragödie von Crans-Montana ausgelöst? Hinweise darauf geben Berichte von Überlebenden. Verzweifelte Familien suchen nach Antworten.

02.01.2026

Schwerverletzte von Crans-Montana in Stuttgart und Tübingen
Nach dem schweren Brand in Crans-Montana werden drei Verletzte in Stuttgart und Tübingen behandelt. Die Kliniken setzen auf spezialisierte Versorgung und halten sich mit Details zurück.

02.01.2026

«Drama von Crans-Montana»: 40 Tote bei Silvesterparty
Eine Brandkatastrophe bei einer Silvesterparty in der Schweiz kostet etwa 40 Menschen das Leben. Die Identifizierung der Opfer wird wohl noch dauern. Die Behörden kündigen Aufklärung an.

01.01.2026

Behörden: 40 Tote nach Feuer bei Schweizer Silvesterparty

01.01.2026