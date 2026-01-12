Bild
Brandkatastrophe

Untersuchungshaft für Barbesitzer von Crans-Montana

In der Bar in Crans-Montana spielte sich eine Brandkatastrophe ab. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
In der Bar in Crans-Montana spielte sich eine Brandkatastrophe ab. (Archivbild)
Crans-Montana

Alle Verletzten der Schweizer Brandkatastrophe identifiziert

Die Polizei nennt die Nationalitäten der vielen Verletzten von Crans-Montana. Drei konnten von der Liste gestrichen werden.

05.01.2026

Nach Feuer-Katastrophe

Viele Opfer von Crans-Montana waren Jugendliche

Mehrere Überlebende des Infernos in der Silvesternacht kämpfen weiter um ihr Leben. Die Schweiz plant einen nationalen Trauertag für die Opfer des Feuers in einer Bar.

04.01.2026

Nach Brand-Katastrophe

Crans-Montana: Nationaler Trauertag und Gedenkfeier geplant

Am Freitag soll der Opfer der verheerenden Brand-Katastrophe in Crans-Montana gedacht werden. Der Bundespräsident kündigt zudem einen nationalen Trauertag mit Schweigeminute an.

04.01.2026

Brand auf Silvesterparty

Feuerhölle von Crans-Montana: Feuerwerkskörper im Visier

Feuerwalze, Wunderkerzen, offene Fragen: Was hat die Tragödie von Crans-Montana ausgelöst? Hinweise darauf geben Berichte von Überlebenden. Verzweifelte Familien suchen nach Antworten.

02.01.2026

Feuer in einer Bar

«Drama von Crans-Montana»: 40 Tote bei Silvesterparty

Eine Brandkatastrophe bei einer Silvesterparty in der Schweiz kostet etwa 40 Menschen das Leben. Die Identifizierung der Opfer wird wohl noch dauern. Die Behörden kündigen Aufklärung an.

01.01.2026