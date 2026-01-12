Bild
Untersuchungshaft für Barbesitzer von Crans-Montana

vor 25 Minuten

Haut von Toten hilft Brand-Opfern von Crans-Montana
Haut von Toten hilft Brand-Opfern von Crans-Montana

Viele der mehr als 100 Verletzten sind nach dem Inferno von Crans-Montana in einem kritischen Zustand. Temporäre Hauttransplantationen sollen helfen. Zum Trauertag kommen Vertreter aus 30 Nationen.

08.01.2026

Viele Opfer von Crans-Montana waren Jugendliche
Viele Opfer von Crans-Montana waren Jugendliche

Mehrere Überlebende des Infernos in der Silvesternacht kämpfen weiter um ihr Leben. Die Schweiz plant einen nationalen Trauertag für die Opfer des Feuers in einer Bar.

04.01.2026

Crans-Montana: Nationaler Trauertag und Gedenkfeier geplant
Crans-Montana: Nationaler Trauertag und Gedenkfeier geplant

Am Freitag soll der Opfer der verheerenden Brand-Katastrophe in Crans-Montana gedacht werden. Der Bundespräsident kündigt zudem einen nationalen Trauertag mit Schweigeminute an.

04.01.2026

«Drama von Crans-Montana»: 40 Tote bei Silvesterparty
«Drama von Crans-Montana»: 40 Tote bei Silvesterparty

Eine Brandkatastrophe bei einer Silvesterparty in der Schweiz kostet etwa 40 Menschen das Leben. Die Identifizierung der Opfer wird wohl noch dauern. Die Behörden kündigen Aufklärung an.

01.01.2026