Nahost Streit um Israel beim ESC: Auch Spanien droht mit Boykott 16.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Nahost Streit um Israel: ESC könnte wichtigen Geldgeber verlieren Der Gaza-Krieg wird für den angeblich unpolitischen ESC immer mehr zur Zerreißprobe: RTVE ist einer der fünf größten Geldgeber. Umso schwerer wiegt der Beschluss, den der spanische Sender verkündet. vor 30 Minuten ESC Alles zum Mitreden über den Eurovision Song Contest Kontroversen, Klänge, Klicks: Das jährliche ESC-Musikspektakel geht dieses Jahr in Basel über die Bühne. Was man wissen muss. 12.05.2025 ESC 2025 Raab beim nächsten Eurovision Song Contest wieder an Bord 29.10.2024 ESC Eurovision Song Contest im Schatten der Politik Auftakt zum größten Gesangswettbewerb der Welt: Beim ESC-Halbfinale in Malmö läuft sich der Nachfolger von Urgestein Peter Urban warm. Das Spektakel wird dieses Jahr vom Nahostkonflikt überschattet. 07.05.2024 Liverpool Eurovision Song Contest 2023 hat begonnen Liverpool strahlt in blau-gelb: Als Stellvertreter der Ukraine feiern die Engländer einen perfekten Start in den ESC. In Deutschland kommt das Event dieses Jahr in einer begehrten Zielgruppe besonders gut an. 10.05.2023