Tabaluga-Zeichner Helme Heine gestorben

Tabaluga-Zeichner Helme Heine ist tot
Der dicke Waldemar und der Drache Tabaluga sind seine Schöpfungen. Der Bilderbuch-Künstler Helme Heine hat Figuren geschaffen, die vielen Familien vertraut sind wie liebe Verwandte.

vor 5 Minuten

Trauer um Weinheimerin Hildegard Beltz Rübelmann
Hildegard Beltz Rübelmann ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Viele Menschen erinnern sich voller Dankbarkeit an diese bemerkenswerte Frau und die von ihr 1982 gegründete Buchhandlung Beltz.

26.10.2025

Star-Manga-Zeichner Toriyama gestorben
Der Comic «Dragon Ball» gehört zu den einflussreichsten Manga-Serien. Sein Schöpfer Toriyama ist nun gestorben. Der deutsche Verlag trauert um einen der «großartigsten Schöpfer der Comic-Geschichte».

08.03.2024

Als «Der Landarzt» wurde er zum Publikumsliebling, mit der «Tatort»-Episode «Reifezeugnis» hat er Fernsehgeschichte geschrieben. Nun ist der Schauspieler Christian Quadflieg gestorben.

19.07.2023

Der Katalane wird für seinen Scharfsinn und seinen Humor gerühmt. Nun ist er mit 87 Jahren in Barcelona gestorben.

16.07.2023