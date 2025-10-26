Trauer um Weinheimerin Hildegard Beltz Rübelmann

Weinheim. „Fühlen, denken, handeln, dazu Fantasie und Humor.“ So fasste Hildegard Beltz Rübelmann einmal zusammen, was ihr im Leben – neben dem Klavierspiel und der Literatur – wichtig sei. All dies durfte sie im Kreise ihrer Familie und über 50 Jahre lang an der Seite ihres Mannes Dr. Manfred Beltz Rübelmann erfahren. Jetzt ist „der wunderschöne Lebenskreis geschlossen“, wie es in der Traueranzeige der Familie heißt, die zum Tode von Hildegard Beltz Rübelmann am Samstag erschienen ist. Sie wurde 90 Jahre alt.

Die Anteilnahme gilt ihren vier Kindern, den elf Enkeln und sechs Urenkeln. Mit ihr verliert die Stadt eine außergewöhnliche Frau, die über Jahrzehnte das kulturelle Leben in Weinheim mitgeprägt hat und deren Name untrennbar mit der traditionsreichen Beltz-Buchhandlung verbunden ist, die sie 1982 in der Werderstraße gründete. 1998 erfolgte der Umzug ins Atrium in der Bahnhofstraße. Unter ihrer Leitung entwickelte sich die Buchhandlung rasch zu einer festen Größe in der Region – einem Ort, an dem Lesebegeisterte aller Generationen zusammenkamen und an dem das Gespräch über Literatur ebenso selbstverständlich war wie die persönliche Beratung. Bei zahlreichen Lesungen stellte sie den Kontakt zwischen den Autoren und dem Publikum her, was für beide Seiten stets eine Bereicherung war. Aber auch Schülern vermittelte sie immer wieder den besonderen Zauber der Bücher.