Weinheimer Buchhandlung ist für die TikTok Book Awards nominiert

Bücher, so weit das Auge reicht. Ob der neueste Mallorca-Krimi, ein schlaues Sachbuch oder leichte Unterhaltung für einen gemütlichen Leseabend - bei Beltz in Weinheim sind Lesebegeisterte gut aufgehoben. Und nicht nur das: Das Team um Chef Paul Herrmann beweist seit einiger Zeit, dass eine Buchhandlung kein verstaubter Ort sein muss. Mit frischen, modernen Videos ist Beltz Vorreiter in der Weinheimer Geschäftswelt. Mut und Mühe haben sich gelohnt. Die Beltz Buchhandlung im Sparkassen Atrium wurde für die Longlist der TikTok Book Awards 2024 in der Kategorie "Indie Buchhandlung des Jahres" nominiert. Aber mal von Anfang an …