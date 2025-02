Warum bei Beltz in Weinheim der eigene Arbeitsplatz zum Aha-Erlebnis wird

Weinheim. Für die 180 Beschäftigten der Verlagsgruppe Beltz war es ein ganz besonderer Tag: Am Dienstag durften sie zum ersten Mal ihr neues Arbeitsumfeld in Augenschein nehmen. Denn der Neubau in der Werderstraße 10 in Weinheim ist nach zweieinhalb Jahren Bauzeit fast fertig. Ab Mittwoch wird dort gearbeitet – wo genau, das entscheidet im Prinzip jeder Mitarbeiter selbst.