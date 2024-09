Warum die Geburtstagsparty des Grüffelo so schön war

Einmal Knuddel mit dem Grüffelo? Aber klar doch! Das liebenswerte Waldmonster ließ sich nicht lange bitten und stand am Mittwoch gerne zu Verfügung, um sich zusammen mit den Kindern fotografieren zu lassen, die extra zu seiner Geburtstagsparty gekommen waren. Warum in Weinheim gefeiert wurde? Weil der Grüffelo vor 25 Jahren in Deutschland Einzug hielt. Vor einem Vierteljahrhundert erschien im Weinheimer Beltz Verlag das erste Grüffelo-Buch auf Deutsch.