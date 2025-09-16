Tatverdächtiger im Kirk-Fall wegen Mordes angeklagt

Ein Anfang 20 Jahre alter Mann wird beschuldigt, den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk mit einem Schuss getötet zu haben. Nun wird er angeklagt.

vor 9 Minuten

Der junge rechte US-Aktivist Charlie Kirk wird bei einem Auftritt vor einer Menschenmenge erschossen. Eineinhalb Tage fahnden die Ermittler. Dann vermelden sie einen Erfolg. Ein Tipp war entscheidend.

12.09.2025

12.09.2025

Nach den tödlichen Schüssen in Minnesota ist inzwischen ein Tatverdächtiger gefasst. Er soll in der Tatnacht an mehr Häusern von Politikern gestoppt haben als zunächst bekannt.

16.06.2025

Der Tatverdächtige wollte sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft an der Frau rächen. Mehr als 30 Mal stach er mutmaßlich zu. Einen anderen Aspekt greift die Anklage hingegen nicht auf.

13.05.2025