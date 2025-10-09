Trump gibt Einigung bei Gaza-Gesprächen bekannt

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trump: Israel und Hamas stimmen Geiselfreilassung zu
Gaza-Krieg

Trump: Israel und Hamas stimmen Geiselfreilassung zu

In Ägypten haben die Konfliktparteien zuletzt indirekt über Einzelheiten eines US-Plans zur Beendigung des Gaza-Kriegs verhandelt. Laut US-Präsident Trump hat es dabei einen Durchbruch gegeben.

vor 43 Minuten

Noch keine Einigung bei Gaza-Gesprächen in Sicht
Gaza-Verhandlungen

Noch keine Einigung bei Gaza-Gesprächen in Sicht

Zwei Jahre ist das Hamas-Massaker in Israel her, auf das der Gaza-Krieg folgte. Ägypten spricht in den neuen Verhandlungen über ein erhofftes Kriegsende von einer «entscheidenden Phase».

07.10.2025

Klare Fortschritte bei Gesprächen über Gaza-Waffenruhe
Gaza-Krieg

Klare Fortschritte bei Gesprächen über Gaza-Waffenruhe

In Doha wurde nach Medienberichten ein Drei-Stufen-Plan ausgearbeitet. Dieser umfasse die Freilassung von Geiseln sowie palästinensischen Häftlingen und sehe den Wiederaufbau des Gazastreifens vor.

13.01.2025

Kreise: Fortschritte bei Gesprächen über Gaza-Abkommen
Krieg im Gazastreifen

Kreise: Fortschritte bei Gesprächen über Gaza-Abkommen

Bei den Verhandlungen über eine Vereinbarung über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln in Gaza vorsieht, gab es lange keine Bewegung. Jetzt könnte ein Durchbruch bevorstehen.

19.12.2024

Hamas sieht «Krise» in Gesprächen zu Waffenruhe und Geiseln
Nahost-Konflikt

Hamas sieht «Krise» in Gesprächen zu Waffenruhe und Geiseln

Die Hamas spricht von einer «Krise» in den Verhandlungen und erhebt schwere Vorwürfe gegen die USA. Washington soll zuvor gemachte Angebote zurückgezogen haben.

17.04.2024