Trump: Israel soll Bombardierung des Gazastreifens stoppen

Gaza-Krieg

Trump hat der Hamas ein Ultimatum für die Zustimmung zu seinem Gaza-Friedensplan gesetzt. Kurz darauf akzeptiert die Hamas Teile Plans, fordert aber Nachverhandlungen. Nun reagiert Trump.

gerade eben

Waffenruhe im Gaza-Krieg begonnen: Erste Geiseln frei
Gaza-Krieg

Waffenruhe im Gaza-Krieg begonnen: Erste Geiseln frei

Am 471. Tag des Gaza-Krieges ist eine Waffenruhe in Kraft getreten. Die ersten drei israelischen Geiseln wurden gegen Palästinenser ausgetauscht. Frieden ist aber noch lange nicht in Sicht.

19.01.2025

Angehörigen-Forum: Furchtbare Umstände für Gaza-Geiseln
Gaza-Krieg

Angehörigen-Forum: Furchtbare Umstände für Gaza-Geiseln

Seit elf Monaten werden Dutzende Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Ein Deal über ihre Freilassung erscheint kaum greifbar. Nun werden neue Details über die Umstände der Geiselhaft bekannt.

09.09.2024

Armee birgt sechs getötete Geiseln - Impfstart in Gaza
Gaza-Krieg

Armee birgt sechs getötete Geiseln - Impfstart in Gaza

Der Fund der Geiseln sorgt in Israel für einen Aufschrei. Die Proteste gegen die Regierung Netanjahu verschärfen sich. Derweil beginnt im Gazastreifen eine riesige Impfaktion.

01.09.2024

Netanjahu: Zweite Phase des Gaza-Krieges hat begonnen
Nahost-Krieg

Netanjahu: Zweite Phase des Gaza-Krieges hat begonnen

Israel verstärkt seine Angriffe gegen die Hamas. Panzer dringen in den Gazastreifen vor und die Luftangriffe werden heftiger. Inzwischen sind Telefon und Internet ausgefallen. Der Überblick.

28.10.2023