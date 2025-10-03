Trump: Israel soll Bombardierung des Gazastreifens stoppen 03.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Gaza-Krieg Trump: Israel soll Bombardierung des Gazastreifens stoppen Trump hat der Hamas ein Ultimatum für die Zustimmung zu seinem Gaza-Friedensplan gesetzt. Kurz darauf akzeptiert die Hamas Teile Plans, fordert aber Nachverhandlungen. Nun reagiert Trump. gerade eben Gaza-Krieg Waffenruhe im Gaza-Krieg begonnen: Erste Geiseln frei Am 471. Tag des Gaza-Krieges ist eine Waffenruhe in Kraft getreten. Die ersten drei israelischen Geiseln wurden gegen Palästinenser ausgetauscht. Frieden ist aber noch lange nicht in Sicht. 19.01.2025 Gaza-Krieg Angehörigen-Forum: Furchtbare Umstände für Gaza-Geiseln Seit elf Monaten werden Dutzende Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Ein Deal über ihre Freilassung erscheint kaum greifbar. Nun werden neue Details über die Umstände der Geiselhaft bekannt. 09.09.2024 Gaza-Krieg Armee birgt sechs getötete Geiseln - Impfstart in Gaza Der Fund der Geiseln sorgt in Israel für einen Aufschrei. Die Proteste gegen die Regierung Netanjahu verschärfen sich. Derweil beginnt im Gazastreifen eine riesige Impfaktion. 01.09.2024 Nahost-Krieg Netanjahu: Zweite Phase des Gaza-Krieges hat begonnen Israel verstärkt seine Angriffe gegen die Hamas. Panzer dringen in den Gazastreifen vor und die Luftangriffe werden heftiger. Inzwischen sind Telefon und Internet ausgefallen. Der Überblick. 28.10.2023