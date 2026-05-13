Union: Entlastungsprämie für Arbeitnehmer ist vom Tisch

Berlin (dpa) - Die Entlastungsprämie für Arbeitnehmer ist nach Angaben aus der Führung der Unionsfraktion vom Tisch. Der Koalitionsausschuss habe entschieden, das Vorhaben nicht weiterzuverfolgen, schrieben Fraktionschef Jens Spahn (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann an die Abgeordneten der Union. Die Nachricht liegt der Deutschen Presse-Agentur vor, zuvor hatte die «Rheinische Post» über das Ende der Entlastungsprämie berichtet.

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Entlastungen

Union: Entlastungsprämie für Arbeitnehmer ist vom Tisch

Die Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro für die Arbeitnehmer war von Anfang an heftig umstritten. Der Bundesrat stoppte sie. Nun ist sie Geschichte, noch bevor sie Gesetzeskraft erlangte.

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