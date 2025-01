Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kommt nach Weinheim!

Weinheim. Jens Spahn, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende für Wirtschaft, Klima und Energie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, wird am Samstag, 25. Januar, auf Einladung des hiesigen Wahlkreisvertreters Alexander Föhr (CDU) zu Gast in Weinheim sein. Darüber informiert Föhrs Wahlkreisbüro in einer Pressemitteilung.