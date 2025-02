Foto: Thomas Rittelmann

Mit gemischten Gefühlen verfolgte CDU-Kandidat Alexander Föhr am Sonntagabend bei der Wahlparty im Heidelberger Atlantic Hotel die einlaufenden Ergebnisse aus seinem Wahlkreis. Denn sein Wiedereinzug in den Bundestag hing auch von den Ergebnissen in den anderen baden-württembergischen Wahlkreisen ab.